Розенбаум загадочно ответил на сообщения о госпитализации

73-летний певец Александр Розенбаум ответил на новости о своей госпитализации. Он заявил, что чувствует себя прекрасно, но подробнее комментировать не хочет, пишет Mash.
«У меня прекрасное здоровье! Остальное без комментариев», — сказал артист.
Ранее в СМИ появилась информация, что Розенбаума экстренно госпитализировали с пневмонией. Он якобы проходил лечение в столичной клинике, его состояние оценивали как средней тяжести.
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