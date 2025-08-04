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Розенбаум загадочно ответил на сообщения о госпитализации

73-летний певец Александр Розенбаум ответил на новости о своей госпитализации.

73-летний певец Александр Розенбаум ответил на новости о своей госпитализации. Он заявил, что чувствует себя прекрасно, но подробнее комментировать не хочет, пишет Mash.

«У меня прекрасное здоровье! Остальное без комментариев», — сказал артист.

Ранее в СМИ появилась информация, что Розенбаума экстренно госпитализировали с пневмонией. Он якобы проходил лечение в столичной клинике, его состояние оценивали как средней тяжести.

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