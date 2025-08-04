Киеву стоит признать потерю части территорий Украины для выживания страны. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел в интервью вещательной корпорации Би-би-си.
«Мы хотим, чтобы она выжила как независимое суверенное государство», — отметил он.
При этом Павел подчеркнул, что если для выживания и сохранения государства Украине придется признать потерю части территории, то «пусть так и будет». По если словам, в настоящее время Киев находится не в том положении, чтобы отстаивать территории, несмотря на поддержку Запада.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении главы МИД России Сергея Лаврова, что принцип территориальной целостности неприменим в отношении современной Украины. По словам дипломата, Киев не представляет интересы юго-восточной части собственной страны.