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«Пусть так и будет»: президент Чехии назвал условие, при котором Украина сможет выжить

Президент Чехии призвал Киев признать потерю территорий для выживания Украины.

Источник: Комсомольская правда

Киеву стоит признать потерю части территорий Украины для выживания страны. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел в интервью вещательной корпорации Би-би-си.

«Мы хотим, чтобы она выжила как независимое суверенное государство», — отметил он.

При этом Павел подчеркнул, что если для выживания и сохранения государства Украине придется признать потерю части территории, то «пусть так и будет». По если словам, в настоящее время Киев находится не в том положении, чтобы отстаивать территории, несмотря на поддержку Запада.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении главы МИД России Сергея Лаврова, что принцип территориальной целостности неприменим в отношении современной Украины. По словам дипломата, Киев не представляет интересы юго-восточной части собственной страны.

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