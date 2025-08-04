Молдова плавится от жары: Пекло в +35 всерьез и надолго — неутешительный прогноз синоптиков

Молдова продолжает находиться во власти аномальной жары: 5 августа столбики термометров уверенно перевалят за +35°C, а по некоторым прогнозам, жара не отступит как минимум до середины недели. Синоптики предупреждают: регион накрыла устойчивая волна зноя, и пока признаков её ослабления не наблюдается.
Самыми горячими точками остаются юг и центр страны — в Кагуле, Комрате и Тирасполе ожидается до +36°C в тени. В Кишинёве воздух прогреется до +34…+35°C, при этом ощущаемая температура будет выше из-за высокой солнечной активности и слабого ветра.
Ночи тоже не приносят облегчения — температура не опускается ниже +22°C, а в городах и того выше. Метеорологи напоминают о риске перегрева и обезвоживания: врачи советуют избегать пребывания на солнце с 11:00 до 17:00, носить светлую одежду и пить больше воды.
Погода в ближайшее время.
По предварительным прогнозам, жара продержится минимум до пятницы. Осадков синоптики не обещают, а кратковременное понижение температуры возможно лишь ближе к выходным, и то незначительное.