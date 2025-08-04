Молдова плавится от жары: Пекло в +35 всерьез и надолго — неутешительный прогноз синоптиков

Ночи тоже не приносят облегчения — температура не опускается ниже +22°C, а в городах и того выше. Метеорологи напоминают о риске перегрева и обезвоживания: врачи советуют избегать пребывания на солнце с 11:00 до 17:00, носить светлую одежду и пить больше воды.