Минприроды приостановило лицензии некоторых предприятий-собственников полигонов для ТКО

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минприроды приостановило лицензии некоторых предприятий — собственников полигонов для твердых коммунальных отходов (ТКО). Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.
Как сообщалось, Минприроды установлено, что на 142 (97%) полигонах ТКО присутствуют нарушения лицензионных требований. Для устранения выявленных нарушений в адрес предприятий — собственников полигонов ТКО направлено 120 предписаний об устранении лицензиатом нарушений законодательства о лицензировании, в том числе 108 предписаний со сроком исполнения до 1 июля 2025 года. В установленный срок исполнено 21 предписание (на 24 полигонах ТКО), 87 предписаний (на 101 полигоне) не исполнено.
За допущенные нарушения 12 предприятий — собственников полигонов ТКО и их должностные лица привлечены к административной ответственности. В отношении 75 предприятий начаты административные процессы. По объективным причинам сроки выполнения предписаний по 95 полигонам продлены до 1 сентября 2025 года, о чем предприятия — собственники полигонов ТКО проинформированы письмами Минприроды. Выполнение предписанных мероприятий остается на контроле министерства.
О неисполнении выданных предписаний в срок Минприроды три раза информировало председателей областных исполнительных комитетов. Кроме того, о данной обстановке проинформированы заместители премьер-министра Анатолий Сивак и Юрий Шулейко.
Шестью предприятиями — собственниками полигонов ТКО (КУМПП «Пинское районное ЖКХ» (полигон ТКО городского поселка Логишин), Сенненское районное УП ЖКХ (полигон ТКО города Сенно), КУП «Речицкий райжилкомхоз» (полигон ТКО города Василевичи), Ивьевское РУП ЖКХ (полигон ТКО деревни Стриженяты), РУП «Любанское ЖКХ» (полигон ТКО городского поселка Уречье), Дрибинское УКП «Жилкомхоз» (полигон ТКО городского поселка Дрибин) в адрес Минприроды направлены письма о выполнении предписанных мероприятий. При этом при проведении контроля установлено, что мероприятия не выполнены.
С учетом этого Минприроды приняты решения о приостановлении лицензий указанным предприятиям на срок шесть месяцев. -0-