Минприроды приостановило лицензии некоторых предприятий-собственников полигонов для ТКО

Как сообщалось, Минприроды установлено, что на 142 (97%) полигонах ТКО присутствуют нарушения лицензионных требований. Для устранения выявленных нарушений в адрес предприятий — собственников полигонов ТКО направлено 120 предписаний об устранении лицензиатом нарушений законодательства о лицензировании, в том числе 108 предписаний со сроком исполнения до 1 июля 2025 года. В установленный срок исполнено 21 предписание (на 24 полигонах ТКО), 87 предписаний (на 101 полигоне) не исполнено.