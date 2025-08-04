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Сфотографировавшийся с Путиным четверть века назад китаец обратился к нему

Сфотографировавшийся с президентом России Владимиром Путиным 25 лет назад житель Китайской Народной Республики Пэн Пай рассказал о встрече с политиком.

Сфотографировавшийся с президентом России Владимиром Путиным 25 лет назад житель Китайской Народной Республики Пэн Пай рассказал о встрече с политиком. Об этом пишет RT.

Китаец заявил, что ему сейчас 36 лет, он работает в муниципальной компании старшим инженером.

Пай в 2000 году был в парке Бэйхай и услышал, что там же находится Путин. Увидев российского лидера, он помахал ему рукой.

Президент России вышел с охраной и подошел к мальчику, снял его с каменных перил и поцеловал в лоб. Тогда же была сделана фотография, которая изменила жизнь подростка.

Встреча с российским лидером вдохновила мужчину на изучение русской культуры и обучение в аспирантуре в Москве.

Пай обратился к Путину и выразил надежду, что он снова приедет в Китай и ему удастся с ним встретиться.

Ранее сообщалось, что подозрительного мужчину задержали рядом с государственной резиденцией Путина в Ново-Огареве.