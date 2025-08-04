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Свыше полутора миллионов россиян скачали приложение для отслеживания дронов

Свыше полутора миллионов граждан России скачали приложение «Радар. НФ» для отслеживания беспилотных летательных аппаратов, созданное организацией «Общероссийский народный фронт». Об этом в понедельник, 4 августа, сообщили в пресс-службе движения.

Свыше полутора миллионов граждан России скачали приложение «Радар. НФ» для отслеживания беспилотных летательных аппаратов, созданное организацией «Общероссийский народный фронт». Об этом в понедельник, 4 августа, сообщили в пресс-службе движения.

По словам представителей организации, наиболее часто этот сервис устанавливали жители Московского региона, Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Краснодарского края.

— Спасибо, что сообщаете об опасности! — передает официальный Telegram-канал общественного движения.

Новый раздел «Цифровой профиль молодого человека» с указанием профессии, образования и социального статуса появится на портале «Госуслуги» — туда войдет информация о гражданах до 35 лет.

Вместе с тем по поручению президента РФ Владимира Путина раздел «Россия — страна возможностей» с материалами и программами проектов одноименной автономной некоммерческой организации также появится на «Госуслугах».

Глава государства подписал закон о разработке национального многофункционального сервиса, который среди прочего будет выполнять функцию мессенджера. Подразумевается, что функционал платформы будет включать обмен сообщениями и звонками. Кроме того, в сервисе также будет размещаться реклама.