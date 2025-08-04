Власти Калужской области отменили проведение фестиваля Signal в регионе

Власти Калужской области приняли решение отменить в регионе проведение масштабного фестиваля Signal, на котором должно было собраться примерно 20 тысяч человек. Причины таких мер пояснил «КП-Калуга» глава администрации Дзержинского района Егор Вирков.
«По обсуждению в соцсетях проведения музыкального фестиваля “Сигнал” сообщаю что, учитывая потенциальные риски, связанные с использованием беспилотных летательных аппаратов, проведение фестиваля современной музыки “Сигнал” на территории арт-парка “Никола-Ленивец” может представлять угрозу жизни и здоровью участников, — заявил Вирков.
Он подчеркнул, организаторы фестиваля были заранее уведомлены о невозможности согласования мероприятия из-за мер по противодействию терроризму. Именно из-за этих причин, по словам политика, ряд ведомств региона не одобрило проведение мероприятия.
Однако, несмотря на отмену, билеты на фестиваль все еще продаются на официальном сайте.
Ранее стало известно, что в Новосибирске вновь отменили рок-фестиваль «Ветер Сибири». Отмечается, что это связано с долгами, которые были недавно найдены у организаторов мероприятия.