Народные приметы на 5 августа 2025 года: что нельзя делать в день Трофима-Бессонника

Какой сегодня день по народному календарю.
5 августа в народном календаре отмечается день Трофима-Бессонника. Этот праздник связан с почитанием мучеников Трофима, Феофила и их сподвижников, которые отдали жизнь за веру. Название «Бессонник» отражает традицию этого дня — работать и быть активным с раннего утра до позднего вечера, без долгого сна. В народе верили, что лень и излишний отдых в этот день могут принести неудачу и беды. В это время начинался сбор ягод — калины, малины и других даров леса, а также активные полевые работы.
Чем он примечателен?
День примечателен тем, что совмещает в себе усердный труд и особое внимание к природе. Народные поверья гласят:
рано вставать и много работать — залог удачного урожая;в этот день собирают ягоды калины и малины — они считаются особенно полезными и сильными;кто дольше спит — теряет часть своей удачи и сил;вечером после работы следует отдыхать тихо и спокойно, наслаждаясь плодами труда;день наполнен энергией трудолюбия и заботы о будущем.
Это время, когда ценят упорство и благодарность за дары природы.
Что делали на Руси в этот день?
На Руси 5 августа был днём интенсивного сбора ягод и полевых работ:
женщины и дети собирали калину и малину, чтобы приготовить варенье и напитки;варенье из ягод не варили в этот же день, чтобы сохранить их силу;трудились на полях и в садах почти без отдыха, особенно в жаркую погоду;часто ягоды отдавали нуждающимся или оставляли на удачу;мужчины избегали одиночных прогулок в лес или к водоёмам, опасаясь встреч с духами природы.
День был строгим в традициях, но наполнен теплом совместного труда.
Что рекомендуется делать в этот день?
В этот день полезно сосредоточиться на следующих действиях:
рано вставать и активно трудиться, благодарить природу за урожай;собирать калину и малину для заготовок;печь пироги с ягодами — это приносит в дом любовь и достаток;делиться собранным урожаем с близкими и соседями;умываться ягодным соком для очищения и привлечения удачи;вечером устраивать тихие семейные посиделки с благодарственными разговорами.
День поддерживает трудолюбие, доброту и внимание к мелочам.
Чего не стоит делать в этот день?
Существуют и запреты, помогающие сохранить благополучие:
не спать допоздна — ленивость отнимает удачу;не варить ягоды в тот же день, чтобы не «сжечь» их силу;не ломать ветки калинника и малинника — это может навлечь несчастья;мужчинам не ходить в лес или к воде в одиночку;не отказывать в помощи и угощении — жадность несёт беды;не начинать важных дел — велики риски неудачи.
Запреты служат напоминанием о внимательном и бережном отношении к природе и людям.
Приметы погоды на 5 августа.
Погоду в этот день определяли по таким приметам:
вечерний туман, стелющийся по земле, предвещает жаркую и солнечную погоду;громкое уханье филина предупреждает о резком похолодании;много звёзд на небе — через несколько дней ожидается ненастье;активное движение муравьёв сулит ясный и тёплый день;обилие паутины означает приближение перемен к лучшему;яркий закат говорит о ветре на следующий день, особенно если он с северной стороны.
Эти приметы помогали крестьянам ориентироваться в погоде и планировать работу.
—-
Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.