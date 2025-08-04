Народные приметы на 5 августа 2025 года: что нельзя делать в день Трофима-Бессонника

5 августа в народном календаре отмечается день Трофима-Бессонника. Этот праздник связан с почитанием мучеников Трофима, Феофила и их сподвижников, которые отдали жизнь за веру. Название «Бессонник» отражает традицию этого дня — работать и быть активным с раннего утра до позднего вечера, без долгого сна. В народе верили, что лень и излишний отдых в этот день могут принести неудачу и беды. В это время начинался сбор ягод — калины, малины и других даров леса, а также активные полевые работы.