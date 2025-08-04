КОММЕНТАРИЙ: Топ-5 мошенничеств в Telegram. Что нужно знать, чтобы защитить свои данные в мессенджере

Одна из распространенных мошеннических схем в Telegram — Fake boss. В мессенджере от имени руководителя человеку поступает сообщение о том, что в организации якобы произошла утечка персональных данных (или ожидается проверка вышестоящей организации). С подчиненным должен связаться правоохранитель или представитель проверяющего ведомства. Об этом разговоре просят никому не рассказывать. После сообщения от «начальника» с человеком связывается другой мошенник, представляющийся сотрудником правоохранительных или вышестоящих органов. Далее собеседнику сообщают, что его деньги похитили и оставшиеся средства следует перевести на «безопасный счет».