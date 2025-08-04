Юрист раскрыл, когда россияне могут вернуть деньги за неработающий интернет

«Во-первых, нужно смотреть договор, который заключается между гражданином и той организацией, которая предоставляет услуги по доступу в интернет, и смотреть пункты, которые там есть в случае ограничения интернета. Да, у нас есть по общему правилу такие форс-мажорные обстоятельства, которые не зависят от воли сторон. Допустим, погодные условия, боевые действия — ответственность исключается. А есть [в договоре] пункты, которые прямо указывают на то, что, если операторы не выполняют своих условий, это может являться основанием для снижения абонентской платы или для других изменений в условиях договора», — рассказал Габович корреспонденту агентства.