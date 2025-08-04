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В Батайске вечером сгорел автомобиль

Под Ростовом пожарные потушили загоревшуюся машину.

Источник: Комсомольская правда

В понедельник, четвертого августа, вечером в Батайске на улице Осипенко, 49 А, загорелся автомобиль «Рено Лагуна». Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Ростовской области.

Информация о возгорании поступила на пульт управления в 17:13. На место незамедлительно выехали спасатели. В 17:20 им удалось локализовать огонь на площади трех квадратных метров. А в 17:30 пожар полностью потушили.

Как сообщили в ведомстве, на месте работали пять специалистов с привлечением двух спецмашин.

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