Кейт Миддлтон похудела до 41 килограмма из-за борьбы с онкологией

После объявления о ремиссии она сразу вернулась к выполнению королевских обязанностей. С каждым месяцем принцесса все чаще появлялась на светских и публичных мероприятиях. Однако в июне она отсутствовала на скачках в Аскоте, что вызвало беспокойство среди поклонников: сначала Кейт была в списке гостей, но за 20 минут до начала ее имя исчезло.