Под Белгородом опровергли слухи о смерти матери главкома ВВС Украины

Распространенные в ряде СМИ данные о недавней смерти якобы матери главнокомандующего Военно-воздушными силами Украины Анатолия Кривоножко не соответствует реальности. Об этом ТАСС сообщили в органах местного самоуправления региона.
Как уточнил собеседник агентства, мать Анатолия Кривоножко, проживавшая ранее в Белгородской области, скончалась еще в 2024 году, а 101-летняя Варвара Кривоножко, о которой писали некоторые издания, является однофамилицей и в настоящее время жива.
«Женщина по имени Варвара Кривоножко, которую ряд Telegram-каналов называли матерью украинского генерала, сейчас жива. Она является почетной жительницей округа… Родственных связей с главкомом ВВС у нее нет», — сказал он.
Ранее некоторые СМИ назвали 101-летнюю Варвару Кривоножко матерью нового главкома ВВС Украины Анатолия Кривоножко.
Также ранее сообщалось, что главком ВВС Украины приказывал бомбить район, где жила мать. Офицер прекратил общение с близкими после начала СВО, а те не отвернулись от него даже из-за разницы во взглядах.