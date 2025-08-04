Активность возвращается: насколько сильной будет магнитная буря 5 августа 2025

Такие бури влияют не только на аппаратуру: спутниковые системы, радиосвязь и даже электросети могут работать с перебоями. Но и люди ощущают на себе их последствия. Особенно уязвимыми становятся те, кто страдает от сердечно-сосудистых и нервных заболеваний, а также пожилые и метеозависимые.