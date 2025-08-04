Расчленили тела и скормили свиньям: фермеры предстанут перед судом после жестокой расправы над двумя женщинами

В Южной Африке перед судом предстанут трое фермеров, которые жестоко расправились с двумя женщинами, а затем скормили их тела свиньям. Об этом сообщает BBC.
Как сообщает источник, инцидент произошел в 2024 году в Южно-Африканской провинции Лимпопо. Согласно материалам следствия, трое фермеров расправились с женщинами 45 и 34 лет, которые пробрались на территорию землевладельцев для кражи просроченных молочных продуктов.
Отмечается, что во время происшествия один из мужчин выстрелил в женщин. Затем, чтобы скрыть следы преступления и улики, подельники расчленили тела жертв, скормив их свиньям.
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