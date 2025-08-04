Расчленили тела и скормили свиньям: фермеры предстанут перед судом после жестокой расправы над двумя женщинами

Как сообщает источник, инцидент произошел в 2024 году в Южно-Африканской провинции Лимпопо. Согласно материалам следствия, трое фермеров расправились с женщинами 45 и 34 лет, которые пробрались на территорию землевладельцев для кражи просроченных молочных продуктов.