Ричмонд
+27°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Расчленили тела и скормили свиньям: фермеры предстанут перед судом после жестокой расправы над двумя женщинами

В Южной Африке отправили под суд фермеров, скормивших тела двух женщин свиньям.

Источник: Комсомольская правда

В Южной Африке перед судом предстанут трое фермеров, которые жестоко расправились с двумя женщинами, а затем скормили их тела свиньям. Об этом сообщает BBC.

Как сообщает источник, инцидент произошел в 2024 году в Южно-Африканской провинции Лимпопо. Согласно материалам следствия, трое фермеров расправились с женщинами 45 и 34 лет, которые пробрались на территорию землевладельцев для кражи просроченных молочных продуктов.

Отмечается, что во время происшествия один из мужчин выстрелил в женщин. Затем, чтобы скрыть следы преступления и улики, подельники расчленили тела жертв, скормив их свиньям.

Ранее KP.RU сообщал, что в Италии члены мафиозной группировки расчленили трактором и скормили свиньям вдову бизнесмена.