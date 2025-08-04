Доктор заявил об угрозе неправильной стирки носков

Для стирки носков нужно использовать воду, с «температурой не менее 60 градусов по Цельсию (140 градусов по Фаренгейту) с моющим средством на основе ферментов», сообщила изданию Фристоун. По словам эксперта, на коже стопы может находиться до 100 миллионов микробных клеток на каждый квадратный сантиметр, а носки быстро впитывают бактерии и грибки из окружающей среды. «Ферменты отделяют бактерии от переплетения волокон носка, а высокая температура убивает бактерии и грибки, которые приспособлены к жизни при температуре человеческой стопы», — объяснила доктор.