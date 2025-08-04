Иммиграционная служба США закрыла доступ к женскому спорту для мужчин

Обновления руководства по выдаче виз для иностранных спортсменов, выпущенные иммиграционной службой США (USCIS), исключают возможность участия мужчин в соревнованиях среди женщин, сообщили в ведомстве.
«Мужчинам не место в женском спорте. USCIS закрывает лазейку для иностранных атлетов, которые используют смену гендерной идентичности*, чтобы соревноваться с женщинами, обладая биологическими преимуществами», — заявил официальный представитель USCIS Мэттью Трагессер.
Теперь определенные категории иммиграционных заявлений, в том числе визы O-1A и петиции на получение грин-карт по категориям E11, E21 и по национальному интересу (NIW), будут одобрять только в отношении женщин, пояснили в USCIS.
В ведомстве рассказали, что обновления связаны с исполнением указа № 14201, подписанного лидером США Дональдом Трампом. Согласно документу, министерство внутренней безопасности должно было разработать меры по недопущению мужчин к участию в женских спортивных состязаниях.
Обновленные правила вступают в силу немедленно, их будут применять при рассмотрении обращений, поданных с 4 августа или находящимся на рассмотрении.
Ранее сообщалось, что Национальный олимпийский комитет (НОК) США, а также Паралимпийский комитет страны запретили трансгендерам* участвовать в женских соревнованиях.
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