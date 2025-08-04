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Компания Tesla собирается заплатить Илону Маску почти 30 миллиардов долларов

Компания Tesla, специализирующаяся на производстве электромобилей, официально подтвердила выплату своему генеральному директору Илону Маску премии в виде акций на общую сумму 29,6 миллиарда долларов. Об этом говорится в документах, представленных в Комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку Соединенных Штатов.

Компания Tesla, специализирующаяся на производстве электромобилей, официально подтвердила выплату своему генеральному директору Илону Маску премии в виде акций на общую сумму 29,6 миллиарда долларов. Об этом говорится в документах, представленных в Комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку Соединенных Штатов.

— 3 августа 2025 года компания одобрила выплату премии в 96 миллионов акций ограниченного обращения Маску в рамках плана поощрения от 2019 года, — написано в документе.

Сообщается, что американский бизнесмен получит это вознаграждение при условии, что останется на руководящей должности компании в течение следующих двух лет. В Tesla считают, что такая значительная премия поможет сохранить миллиардера на его посту, поскольку «удержать Маска на данный момент важнее, чем когда-либо».

В начале 2024 года телеканал CNBC сообщил, что суд штата Делавэр постановил не выплачивать Маску вознаграждение от Tesla в размере 56 миллиардов долларов. По информации СМИ, эта выплата, одобренная Tesla в 2018 году, была самой крупной в корпоративной истории и сделала Маска самым богатым человеком в мире. Пакет вознаграждений состоял из 12 траншей опционов Tesla, которые Маск мог бы получить, если рыночная капитализация компании увеличится на 50 миллиардов долларов и будет достигнут целевой уровень доходов.

При этом 1 мая в информационном поле появилась информация о том, что совет директоров компании Tesla начал поиск нового генерального директора на смену Илону Маску. Причиной такого шага стали снижение акций Tesla на фондовом рынке и недовольство части инвесторов. Их возмущает, что Маск сосредоточен не на управлении компанией, а на работе в департаменте государственной эффективности США (DOGE), который он возглавляет. Однако в этом же месяце Маск покинул политический пост.

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