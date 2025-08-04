Компания Tesla собирается заплатить Илону Маску почти 30 миллиардов долларов

В начале 2024 года телеканал CNBC сообщил, что суд штата Делавэр постановил не выплачивать Маску вознаграждение от Tesla в размере 56 миллиардов долларов. По информации СМИ, эта выплата, одобренная Tesla в 2018 году, была самой крупной в корпоративной истории и сделала Маска самым богатым человеком в мире. Пакет вознаграждений состоял из 12 траншей опционов Tesla, которые Маск мог бы получить, если рыночная капитализация компании увеличится на 50 миллиардов долларов и будет достигнут целевой уровень доходов.