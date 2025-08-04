Эксперт Перенджиев оценил прогноз Арестовича о потере Украиной 12 областей

Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова Александр Перенджиев оценил прогноз экс-советника офиса президента Украины Алексея Арестовича*. Он заявил, что Россия может забрать «шесть, восемь или 12 областей», если Зеленский или новый глава государства вовремя не пойдет на мир.
По мнению Перенджиева, Россия заберет «всю левобережную Украину, включая Новороссию».
«То есть Черноморское побережье полностью», — объяснил политолог aif.ru.
При этом оставшаяся территория будет поделена между Венгрией, которой может отойти Закарпатская область, и Польшей.
«Часть, Львов, Ивано-Франковск, может, что-то еще, отойдет Польше», — отметил Перенджиев.
Политолог уточнил, что само название «Украина» исчезнет. Может остаться центральная часть — Киев и несколько правобережных областей.
«Назовем это государство условно “Киевское княжество”. Скорее всего, оно будет называться как-то по-другому», — уточнил Перенджиев.
Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман, комментируя различные сценарии раздела Украины, заявил, что ни у кого из западных стран нет права претендовать на то, чтобы «русские люди оставались вне России».
*Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.