Эксперт Перенджиев оценил прогноз Арестовича о потере Украиной 12 областей

Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова Александр Перенджиев оценил прогноз экс-советника офиса президента Украины Алексея Арестовича*. Он заявил, что Россия может забрать «шесть, восемь или 12 областей», если Зеленский или новый глава государства вовремя не пойдет на мир.