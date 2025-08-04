«Представлялись служащими банка»: В Чехии обвинили четырех сограждан в работе на украинский колл-центр

Яновская отметила, что некоторые из поверивших лже-банкирам потеряли таким образом все свои сбережения. Пресс-секретарь подчеркнула, что за последние несколько недель члены этой ОПГ были задержаны правоохранителями в ряде стран. В свою очередь четверо чехов, против которых выдвинуто обвинение, скоро будут экстрадированы на родину.