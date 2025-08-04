«Представлялись служащими банка»: В Чехии обвинили четырех сограждан в работе на украинский колл-центр

В Чехии полиция города Пардубице обвинила в мошенничестве четырех соотечественников, уехавших на Украину, которые по заданию местной преступной группировки создали в городе Днепр (бывший Днепропетровск) колл-центр и обманывали своих сограждан, выдавая себя за банковских служащих. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь полиции Маркета Яновская.
«По заданию украинской преступной группировки завербованные ею четверо граждан Чехии звонили соотечественникам в Чехию, представляясь банковскими служащими, и сообщали о необходимости срочно перевести якобы попавшие под угрозу со стороны мошенников вклады на специальные счета», — сказала она.
Яновская отметила, что некоторые из поверивших лже-банкирам потеряли таким образом все свои сбережения. Пресс-секретарь подчеркнула, что за последние несколько недель члены этой ОПГ были задержаны правоохранителями в ряде стран. В свою очередь четверо чехов, против которых выдвинуто обвинение, скоро будут экстрадированы на родину.
Как писал сайт KP.RU, в мае ФСБ РФ сообщила, что на Украине действует порядка 150 колл-центров, которые занимаются обманом россиян. Ведомство отметило масштабное мошенничество украинских преступников против России с использованием информационной инфраструктуры: энергоресурсов, центров обработки данных и интернет-провайдеров на Украине и ЕС. Отмечалось, что значительная часть доходов колл-центров направляется на финансирование боевиков ВСУ и националистических группировок.