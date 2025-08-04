Внучка Ельцина показала свежие фото с младшим сыном Березовского

Внучка Бориса Ельцина Мария Юмашева поделилась новыми фотографиями со своим возлюбленным, Глебом Березовским, младшим сыном предпринимателя Бориса Березовского. На общем кадре пара, обнимаясь, позирует на фоне заката.
Также Юмашева опубликовала в личном блоге три селфи, два из которых она сделала в солнцезащитных очках. На еще одной фотографии запечатлен Березовский, загорающий в бассейне в плавках и бейсболке.
16 мая в Сети появилась первая совместная фотография певца Алексея Воробьева и оперной певицы Аиды Гарифуллиной. Пара появилась на приеме в российском посольстве в Вене, приуроченном ко Дню Победы.
2 января певица Ирина Дубцова поделилась с поклонниками совместной фотографией с новым возлюбленным по имени Дмитрий. Она оделась в мини-платье, надев поверх него пиджак, и надела туфли на шпильках. Возлюбленный артистки был одет в рубашку, брюки и пиджак. На снимке он слегка приобнял девушку и улыбнулся.
8 июля фигуристка Аделина Сотникова вышла замуж за теннисиста Дмитрия Попко через три года после рождения их общего сына. В своем блоге она опубликовала свадебную фотографию.