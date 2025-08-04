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Детские площадки стали обновлять в Ростовской области

В Ростовской области активно реконструируют и строят детские площадки к сентябрю.

Источник: Комсомольская правда

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь на еженедельном оперативном совещании заслушал доклад о ходе реконструкции действующих детских площадок и о создании новых в муниципалитетах региона. Об этом говорится на сайте регионального правительства.

По данным областного министерства ЖКХ, до конца недели игровое и спортивное оборудование установят в Матвеево-Курганском, Тарасовском и Милютинском районах. Параллельно начинается монтаж на площадках в Мартыновском, Тацинском и Мясниковском районах. Заключены контракты на поставку оборудования для 128 площадок в 52 муниципалитетах, еще по 30 объектам проводятся торги. А в трех муниципалитетах процесс закупок пока не начат.

— Площадки должны быть готовы к 1 сентября. Контролируйте и сроки, и качество работ. И следите за тем, чтобы те пожелания, которые озвучивали жители при обсуждении проектов детских площадок, были учтены, — отметил Юрий Слюсарь.

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