Детские площадки стали обновлять в Ростовской области

По данным областного министерства ЖКХ, до конца недели игровое и спортивное оборудование установят в Матвеево-Курганском, Тарасовском и Милютинском районах. Параллельно начинается монтаж на площадках в Мартыновском, Тацинском и Мясниковском районах. Заключены контракты на поставку оборудования для 128 площадок в 52 муниципалитетах, еще по 30 объектам проводятся торги. А в трех муниципалитетах процесс закупок пока не начат.