Детские площадки стали обновлять в Ростовской области

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь на еженедельном оперативном совещании заслушал доклад о ходе реконструкции действующих детских площадок и о создании новых в муниципалитетах региона. Об этом говорится на сайте регионального правительства.
По данным областного министерства ЖКХ, до конца недели игровое и спортивное оборудование установят в Матвеево-Курганском, Тарасовском и Милютинском районах. Параллельно начинается монтаж на площадках в Мартыновском, Тацинском и Мясниковском районах. Заключены контракты на поставку оборудования для 128 площадок в 52 муниципалитетах, еще по 30 объектам проводятся торги. А в трех муниципалитетах процесс закупок пока не начат.
— Площадки должны быть готовы к 1 сентября. Контролируйте и сроки, и качество работ. И следите за тем, чтобы те пожелания, которые озвучивали жители при обсуждении проектов детских площадок, были учтены, — отметил Юрий Слюсарь.
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