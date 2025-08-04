Археологи нашли на Менке каменную литейную форму Х-XI веков для ювелирных украшений

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Археологи нашли на Менке каменную литейную форму для ювелирных украшений, сообщили БЕЛТА в Институте истории НАН Беларуси.
«Уникальная находка: сегодня на раскопках малого городища археологического комплекса на реке Менке впервые выявлена каменная литейная форма Х-XI веков в очень хорошей сохранности», — говорится в сообщении.
Раскопки на Менке представляют важную часть многолетней научной программы, направленной на изучение социально-экономических процессов и культурных связей на территории Беларуси в средневековый период. Уже несколько лет комплексной экспедицией руководит заведующий отделом археологии Средних веков и Нового времени Института истории НАН Беларуси Андрей Войтехович. -0-