Археологи нашли на Менке каменную литейную форму Х-XI веков для ювелирных украшений

Раскопки на Менке представляют важную часть многолетней научной программы, направленной на изучение социально-экономических процессов и культурных связей на территории Беларуси в средневековый период. Уже несколько лет комплексной экспедицией руководит заведующий отделом археологии Средних веков и Нового времени Института истории НАН Беларуси Андрей Войтехович. -0-