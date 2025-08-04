Сфотографировавшийся с Путиным 25 лет назад китаец Пай обратился к президенту РФ

Тогда Пай находился в парке Бэйхай. Он узнал, что там присутствует президент России Владимир Путин. Увидев иностранного гостя, мальчик поприветствовал его жестом руки. После этого российский лидер в сопровождении охраны подошел к ребенку, помог ему спуститься с каменных перил и поцеловал в лоб. В этот момент и была сделана фотография.