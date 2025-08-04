«Смешная женщина»: Кушанашвили объяснил популярность Кадышевой у молодежи

«Для тиктоковского поколения это еще и момент цирковой. В этом ничего обидного для артистов нет. Для молодых, 20-летних, это очень забавная, смешная женщина, а уже потом они начинают подпевать. Это мелодично, эти яркие этнические одеяния», завил Кушанашвили. Его слова передает «КП-Петербург».