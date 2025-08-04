«Смешная женщина»: Кушанашвили объяснил популярность Кадышевой у молодежи

Кушанашвили заявил, что Кадышева завоевала сердце молодежи, потому что она — забавная, смешная женщина.
Интерес к Надежде Кадышевой со стороны молодых людей связан не только с ее творчеством, но и с особенностями современной культуры. Так телеведущий Отар Кушанашвили объяснил, почему исполнительница стала популярной у молодежи в последние годы.
«Для тиктоковского поколения это еще и момент цирковой. В этом ничего обидного для артистов нет. Для молодых, 20-летних, это очень забавная, смешная женщина, а уже потом они начинают подпевать. Это мелодично, эти яркие этнические одеяния», завил Кушанашвили. Его слова передает «КП-Петербург».
Он уточнил, что для молодежи Кадышева становится своеобразным символом протеста против однообразия современной музыки. «Элемент антиоппортунизма, нонконформизма, “а вот мы назло вам…”, да, этот момент совершенно очевиден», — добавил критик.
По словам Кушанашвили, интерес к творчеству Кадышевой обусловлен сочетанием ностальгии и желания выделиться на фоне массовой культуры. Молодые люди воспринимают ее образ как уникальный и яркий, что выделяет певицу на фоне других исполнителей.
Ранее шоумен забил тревогу по поводу самочувствия певицы. По словам Кушанашвили, Кадышева, вновь оказавшаяся в центре внимания публики, рискует довести себя до полного истощения.
В настоящее время профессиональная деятельность 66-летней Кадышевой отличается высокой интенсивностью. Концертный расписание артистки сформировано на несколько месяцев вперед, при этом гонорары за ее выступления значительно возросли.