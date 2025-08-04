В Благовещенске открыли новый физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном

В городе Благовещенске в республике Башкортостан состоялось открытие физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном. Общая площадь объекта превышает 4,5 тысячи квадратных метров. Строительство крупного спортивного комплекса было реализовано при поддержке АНК «Башнефть», которая входит в структуру ПАО «Роснефть». Проект осуществлен в рамках Соглашения о сотрудничестве между нефтяной компанией и правительством Республики Башкортостан, сообщается в пресс-службе компании.
В новом спортивном комплексе созданы комфортные условия для занятий различными видами спорта. В здании оборудован просторный универсальный зал, подходящий для игры в баскетбол, мини-футбол и волейбол. Также в комплексе размещен бассейн с четырьмя дорожками, предназначенный для плавания и водных тренировок.
Для тех, кто любит активный отдых и экстремальные виды спорта предусмотрен скалодром. Отдельный зал выделен для занятий борьбой, а современный тренажерный зал оснащен всем необходимым оборудованием для силовых и кардиотренировок. В целях удобства посетителей обустроены душевые кабины и просторные раздевалки.
Спортивный комплекс способен принимать до 550 человек ежедневно.
Также отмечается, что открытие нового физкультурно-оздоровительного комплекса стало значимым событием для развития спортивной инфраструктуры не только города Благовещенска, но и всего Благовещенского района с населением порядка 50 тысяч человек.
Внутри современного спортивного объекта есть все необходимые условия для физического развития и оздоровления жителей всех возрастов. Кроме того, его инфраструктура позволяет проводить соревнования различного масштаба — от местных турниров до мероприятий регионального и федерального уровня.
Новый ФОК дает жителям города современные условия для занятий спортом и плаванием, способствуя развитию массовой физической культуры и здорового образа жизни как регионального, так и федерального уровня.
В день открытия комплекса состоялись массовые всероссийские соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч». В них сыграли 80 команд со всей страны.
Напомним, что развитие массового спорта, включая детские и юношеские секции, является важным направлением социальной деятельности компании. В различных регионах на выделенные средства строятся спортивные объекты: комплексы, арены и многофункциональные площадки. За последние годы было открыто несколько десятков современных спортивных сооружений. Эти проекты способствуют распространению физической культуры и поддержанию здорового образа жизни среди населения.
Стоит отметить, что в Башкортостане с 2017 года было построено и введено в эксплуатацию более 30 спортивных объектов в 16 районах республики. Среди реализованных проектов — ледовые дворцы в Октябрьском, Кумертау и Туймазах, современный скейтпарк в Дюртюлях, а также стадион «Спартак» в Туймазах, который стал крупнейшей спортивной ареной на западе региона.
В Благовещенском районе создано шесть тренировочных площадок на базе спортивного центра «Уфимский сокол». Кроме того, в различных населенных пунктах республики появились 11 многофункциональных спортивно-оздоровительных комплексов, что значительно расширило возможности для занятий спортом местных жителей.