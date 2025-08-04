В Благовещенске открыли новый физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном

Стоит отметить, что в Башкортостане с 2017 года было построено и введено в эксплуатацию более 30 спортивных объектов в 16 районах республики. Среди реализованных проектов — ледовые дворцы в Октябрьском, Кумертау и Туймазах, современный скейтпарк в Дюртюлях, а также стадион «Спартак» в Туймазах, который стал крупнейшей спортивной ареной на западе региона.