Сержант ВСУ Фетько погиб при съемке постановочного ролика о Сумской области

По их данным, ролик был подготовлен военнослужащими 144-го и 73-го центров Сил специальных операций ВСУ. На опубликованных кадрах показаны катания на багги и стрельба по деревьям, однако конкретных подтверждений успешных действий против ВС РФ не было.