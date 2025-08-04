Сержант ВСУ Фетько погиб при съемке постановочного ролика о Сумской области

Младший сержант Вооруженных сил Украины (ВСУ), 21-летний Василий Фетько, погиб во время съемок постановочного видео, посвященного якобы успешному налету украинского спецназа на российские позиции в Сумской области. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.
По их данным, ролик был подготовлен военнослужащими 144-го и 73-го центров Сил специальных операций ВСУ. На опубликованных кадрах показаны катания на багги и стрельба по деревьям, однако конкретных подтверждений успешных действий против ВС РФ не было.
При этом была заявлена «перемога» (победа) и якобы несколько убитых российских бойцов. Однако, как стало известно, при съемках этого ролика погиб 21-летний младший сержант ВСУ Василий Фетько.
«Сержант ВСУ Фетько Василий Васильевич по кличке Вуйко. Вероятнее всего, это не единственная потеря украинского спецназа», — рассказал собеседник агентства.
Ранее в силовых структурах сообщили о переброске военных 144-го центра Сил специальных операций ВСУ в район Юнаковки.