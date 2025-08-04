В Калужской области отменили музыкальный фестиваль «Сигнал» из-за БПЛА

В Калужской области из соображений безопасности отменили проведение музыкального фестиваля «Сигнал» в парке «Никола-Ленивец», сообщил глава администрации Дзержинского района региона Егор Вирков в своем Telegram-канале.
Он отметил, что проведение фестиваля в сложившейся ситуации с БПЛА может представлять угрозу жизни и здоровью участников, в связи с чем оно не было согласовано.
По словам Виркова, организаторы «Сигнала» были уведомлены о решении властей еще в начале апреля.
При этом на странице фестиваля в соцсети «ВКонтакте» сообщается, что фестиваль состоится и на него продаются билеты.
Фестиваль «Сигнал» проводится с 2017 года. В этом году он должен был состояться 14−18 августа.
Ранее сообщалось, что в ночь на 4 августа российские силы ПВО сбили над территорией РФ 61 украинский беспилотник.