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В Калужской области отменили музыкальный фестиваль «Сигнал» из-за БПЛА

Власти Калужской области запретили проводить музыкальный фестиваль из соображений безопасности.

Источник: Аргументы и факты

В Калужской области из соображений безопасности отменили проведение музыкального фестиваля «Сигнал» в парке «Никола-Ленивец», сообщил глава администрации Дзержинского района региона Егор Вирков в своем Telegram-канале.

Он отметил, что проведение фестиваля в сложившейся ситуации с БПЛА может представлять угрозу жизни и здоровью участников, в связи с чем оно не было согласовано.

По словам Виркова, организаторы «Сигнала» были уведомлены о решении властей еще в начале апреля.

При этом на странице фестиваля в соцсети «ВКонтакте» сообщается, что фестиваль состоится и на него продаются билеты.

Фестиваль «Сигнал» проводится с 2017 года. В этом году он должен был состояться 14−18 августа.

Ранее сообщалось, что в ночь на 4 августа российские силы ПВО сбили над территорией РФ 61 украинский беспилотник.

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