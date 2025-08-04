Daily Mail: Древняя аномалия движется на Нью-Йорк

В сторону Нью-Йорка движется древний пласт горячей породы шириной около 350 километров. Об этом сообщила газета Daily Mail.
— Этот объект, называемый Северной Аппалачской аномалией, распространяется на штаты Коннектикут, Мэн, Массачусетс, Нью-Гемпшир, Род-Айленд и Вермонт. До сих пор подобные загадочные подземные образования наблюдались только вблизи вулканов или на границах тектонических плит, — говорится в материале.
Специалисты подчеркнули, что пласт расположен глубоко внутри континента, в отличие от типичных горячих точек вблизи вулканов. Согласно прогнозам, аномалия сможет достичь Нью-Йорка примерно через 15 миллионов лет, передает газета.
Международная команда ученых из Китая и США выразила обеспокоенность из-за резкого роста случаев значительных изменений температуры на планете. В их исследовании говорится, что за последние 50 лет подобные аномалии возросли на 60 процентов на больших участках планеты, а в 2100 году затронут миллионы людей.
В Атлантическом океане научные приборы зафиксировали объект длиной 10−12 метров, который двигался на глубине около километра со скоростью 270−300 узлов (более 500 километров в час — прим. «ВМ»), что невозможно для современных подводных аппаратов.