Daily Mail: Древняя аномалия движется на Нью-Йорк

Международная команда ученых из Китая и США выразила обеспокоенность из-за резкого роста случаев значительных изменений температуры на планете. В их исследовании говорится, что за последние 50 лет подобные аномалии возросли на 60 процентов на больших участках планеты, а в 2100 году затронут миллионы людей.