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«Стал размахивать шашкой и сыпать угрозами». Азаров про радикальные изменения в политике Трампа

«Я начал говорить о трансформации политики Трампа еще в марте. И я могу сказать вот что: политики у Трампа нет. Ведь что такое политика? Это системный комплекс мер, который должен быть реализован в течение определенного времени и привести к решению конкретной задачи», — сказал Николай Азаров.

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп отошел от намеченной в самом начале второго президентского срока линии поведения и стал сыпать угрозами в адрес других государств. Такую точку зрения в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА выразил премьер-министр Украины (2010−2014) Николай Азаров.

«Я начал говорить о трансформации политики Трампа еще в марте. И я могу сказать вот что: политики у Трампа нет. Ведь что такое политика? Это системный комплекс мер, который должен быть реализован в течение определенного времени и привести к решению конкретной задачи. Вот что такое политика», — сказал Николай Азаров.

Почему взятие Часова Яра — это военно-политический успех России, объяснил Азаров.

Экс-премьер Украины напомнил о высказывании Дональда Трампа, в котором американский лидер заявил о намерении остановить конфликт в Украине за 24 часа. Когда у Дональда Трампа поинтересовались, как он собирается это сделать, президент США сказал, что позвонит своему российскому коллеге Владимиру Путину и решит с ним все вопросы. «Уже тогда стало понятно, что у Трампа нет абсолютно никакого понимания украинской проблемы. Есть только самые поверхностные рассуждения о том, что можно сделать», — подчеркнул Николай Азаров.

Тем не менее, продолжил он, после вступления в должность президента у Дональда Трампа стало обрисовываться понимание этой проблемы. «Трамп начал говорить, что главная причина конфликта — опасения Путина за безопасность России. Главная проблема Путина — обеспечение безопасности западных границ России. И Трамп начал говорить, что не понимает причин для возможного принятия Украины в НАТО. Потом он говорил, что проблема в киевском режиме, что Зеленский — диктатор с 4% рейтинга. Были контакты между представителями США и России, телефонные разговоры на уровне президентов. Стал вырабатываться какой-то подход», — напомнил Николай Азаров.

Но постепенно, подчеркнул экс-премьер Украины, политика Дональда Трампа — как на внутреннем, так и на внешнем контуре — стала меняться. Президент США стал отходить от намеченной в самом начале линии поведения. «А к чему он вернулся? К тому, чем прославился в свой первый срок. Стал размахивать шашкой и сыпать угрозами налево и направо. Вот я сейчас введу это, введу то…» — заключил Николай Азаров. -0-

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