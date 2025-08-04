«Стал размахивать шашкой и сыпать угрозами». Азаров про радикальные изменения в политике Трампа

Тем не менее, продолжил он, после вступления в должность президента у Дональда Трампа стало обрисовываться понимание этой проблемы. «Трамп начал говорить, что главная причина конфликта — опасения Путина за безопасность России. Главная проблема Путина — обеспечение безопасности западных границ России. И Трамп начал говорить, что не понимает причин для возможного принятия Украины в НАТО. Потом он говорил, что проблема в киевском режиме, что Зеленский — диктатор с 4% рейтинга. Были контакты между представителями США и России, телефонные разговоры на уровне президентов. Стал вырабатываться какой-то подход», — напомнил Николай Азаров.