Где в Минске ночью нанесут дорожную разметку, рассказали в ГАИ

По информации КУП «СМЭП Мингорисполкома», в ночь на 5 августа планируется нанесение дорожной разметки на следующих участках улично-дорожной сети города: пр. Машерова (от пр. Независимости до ул. М. Богдановича), пр. Пушкина (от ул. Притыцкого до ул. Матусевича), ул. Парниковая (от ул. Макаенка до ул. Филимонова), ул. Рафиева, ул. Кальварийская (от ул. Тимирязева до ул. Мельникайте), ул. Сергея Есенина, ул. Кедышко (от ул. Волгоградской до ул. Седых), ул. Карла Либкнехта, ул. Скрипникова, а также вблизи учреждений образования Заводского, Московского, Ленинского, Центрального и Фрунзенского районов.