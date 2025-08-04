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Где в Минске ночью нанесут дорожную разметку, рассказали в ГАИ

Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута движения и быть внимательными на данных участках дорог.

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске будут наносить дорожную разметку вблизи учреждений образования пяти районов, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По информации КУП «СМЭП Мингорисполкома», в ночь на 5 августа планируется нанесение дорожной разметки на следующих участках улично-дорожной сети города: пр. Машерова (от пр. Независимости до ул. М. Богдановича), пр. Пушкина (от ул. Притыцкого до ул. Матусевича), ул. Парниковая (от ул. Макаенка до ул. Филимонова), ул. Рафиева, ул. Кальварийская (от ул. Тимирязева до ул. Мельникайте), ул. Сергея Есенина, ул. Кедышко (от ул. Волгоградской до ул. Седых), ул. Карла Либкнехта, ул. Скрипникова, а также вблизи учреждений образования Заводского, Московского, Ленинского, Центрального и Фрунзенского районов.

Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута движения и быть внимательными на данных участках дорог. -0-