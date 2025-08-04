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В Зельвенском районе работники сельхозпредприятия сжигали пластиковые емкости из-под ядохимикатов

На данный момент земельный участок, на котором происходило сжигание емкостей, очищен, продукты горения вывезены и утилизированы.

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Зельвенском районе работники сельхозпредприятия сжигали пластиковые емкости из-под ядохимикатов. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.

«2 августа на землях, принадлежащих сельхозпредприятию “Мижеричи” вблизи деревни Клепачи, работниками Зельвенской инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды был выявлен факт сжигания пластиковых емкостей из-под ядохимикатов работниками указанного сельхозпредприятия. Помимо прямого вреда, причиненного окружающей среде выбросами продуктов горения, работники сельхозпредприятия также нарушили требования по обращению с отходами, так как емкости из-под химикатов являются вторичными материальными ресурсами, подлежащими переработке», — рассказали в пресс-службе.

Сотрудниками Зельвенской инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды начато административное производство за нарушения, предусмотренные ч.3 ст. 16.44 КоАП, в отношении должностного лица сельхозпредприятия и юридического лица. На данный момент земельный участок, на котором происходило сжигание емкостей, очищен, продукты горения вывезены и утилизированы. -0-