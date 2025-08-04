В Зельвенском районе работники сельхозпредприятия сжигали пластиковые емкости из-под ядохимикатов

«2 августа на землях, принадлежащих сельхозпредприятию “Мижеричи” вблизи деревни Клепачи, работниками Зельвенской инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды был выявлен факт сжигания пластиковых емкостей из-под ядохимикатов работниками указанного сельхозпредприятия. Помимо прямого вреда, причиненного окружающей среде выбросами продуктов горения, работники сельхозпредприятия также нарушили требования по обращению с отходами, так как емкости из-под химикатов являются вторичными материальными ресурсами, подлежащими переработке», — рассказали в пресс-службе.