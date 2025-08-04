На столицу за полдня вылилась треть месячной нормы дождей

На Москву в понедельник обрушился мощный ливень, который принес в столицу около трети от всей месячной нормы осадков всего за 12 часов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По данным метеостанций, в нескольких районах столицы, включая ВДНХ, Балчуг и Тушино, выпало 28 литров дождевой воды на каждый квадратный метр. Немногим меньше зафиксировано в районе МГУ и в Бутово — по 26 литров. При этом климатическая норма для всего августа составляет 78 миллиметров.
Не менее сложная ситуация сложилась и в Подмосковье. Самым «мокрым» местом стало Шереметьево, где метеорологи зафиксировали 38 миллиметров осадков — это почти половина от августовской нормы. Сильные дожди также прошли в Серпухове (28 мм), Ново-Иерусалиме (26 мм) и Егорьевске (25 мм).
Как предупредил синоптик, это еще не конец. Ливни в столичном регионе продолжаются, и до утра вторника может выпасть еще около 20 миллиметров осадков, что усугубит ситуацию на дорогах и тротуарах города.
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