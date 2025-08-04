На столицу за полдня вылилась треть месячной нормы дождей

По данным метеостанций, в нескольких районах столицы, включая ВДНХ, Балчуг и Тушино, выпало 28 литров дождевой воды на каждый квадратный метр. Немногим меньше зафиксировано в районе МГУ и в Бутово — по 26 литров. При этом климатическая норма для всего августа составляет 78 миллиметров.