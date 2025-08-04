Сдавшая ЕГЭ на 400 баллов Яшмолкина получила 100 баллов на экзамене в МГУ

Выпускница московской школы № 1514 Надежда Яшмолкина на дополнительном вступительном испытании в МГУ набрала 100 баллов, сообщает Telegram-канал «Первый университетский».
Отмечается, что единственная 400-балльница на ЕГЭ 2025 года сдавала дополнительный экзамен по математике на факультет вычислительной математики и кибернетики.
В приемной комиссии при этом рассказали, что от Яшмолкиной до сих пор не поступило согласие на зачисление, что может говорить о выборе девушкой другого вуза.
Ранее сообщалось, что холдинг VK пригласил Надежду Яшмолкину на стажировку в команду цифровой платформы MAX.
Напомним, Надежда Яшмолкина является единственной выпускницей 2025 года, которая набрала 400 баллов за сдачу ЕГЭ. Она сдавала экзамены по русскому языку, профильной математике, информатике и физике.