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Сдавшая ЕГЭ на 400 баллов Яшмолкина получила 100 баллов на экзамене в МГУ

Несмотря на высокие баллы по ЕГЭ, Надежда Яшмолкина все еще не направила согласие на зачисление в вуз.

Источник: Аргументы и факты

Выпускница московской школы № 1514 Надежда Яшмолкина на дополнительном вступительном испытании в МГУ набрала 100 баллов, сообщает Telegram-канал «Первый университетский».

Отмечается, что единственная 400-балльница на ЕГЭ 2025 года сдавала дополнительный экзамен по математике на факультет вычислительной математики и кибернетики.

В приемной комиссии при этом рассказали, что от Яшмолкиной до сих пор не поступило согласие на зачисление, что может говорить о выборе девушкой другого вуза.

Ранее сообщалось, что холдинг VK пригласил Надежду Яшмолкину на стажировку в команду цифровой платформы MAX.

Напомним, Надежда Яшмолкина является единственной выпускницей 2025 года, которая набрала 400 баллов за сдачу ЕГЭ. Она сдавала экзамены по русскому языку, профильной математике, информатике и физике.