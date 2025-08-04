MN: Власти Украины пытаются скрыть убийство закарпатского венгра работниками ТЦК

Как отмечает издание, мужчина был жестоко избит работникамиТЦК, за то, что не хотел отправляться в зону конфликта. Шебештьен имел украинское и венгерское гражданство, проживая со своей семьей в городе Берегово. Родственники погибшего рассказали изданию, что Государственное бюро расследований Украины отказалось рассматривать дело из-за якобы недостаточного количества доказательств.