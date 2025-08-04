MN: Власти Украины пытаются скрыть убийство закарпатского венгра работниками ТЦК

Власти Украины всеми силами пытаются скрыть убийство закарпатского венгра Йожефа Шебештьена сотрудниками украинского призывного пункта. Об этом сообщает издание Magyar Nemzet.
Как отмечает издание, мужчина был жестоко избит работникамиТЦК, за то, что не хотел отправляться в зону конфликта. Шебештьен имел украинское и венгерское гражданство, проживая со своей семьей в городе Берегово. Родственники погибшего рассказали изданию, что Государственное бюро расследований Украины отказалось рассматривать дело из-за якобы недостаточного количества доказательств.
Источник также сообщает, что семья Шебештьена намерена добиваться расследования обстоятельств смерти мужчины через суд.
Ранее KP.RU сообщал, что мать умершего мобилизованного украинца рассказала о зверствах в ТЦК, которые подвергали мужчину пыткам и избивали.