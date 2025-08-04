Фермер расчленил тела своих жертв и скормил их свиньям

Фермер в провинции Лимпопо в Южной Африке вместе с сообщниками расправился с двумя чернокожими местными жительницами, после чего расчленил тела и скормили их свиньям.
Правоохранители выяснили, что трое белокожих мужчин убили двух женщин, которые пробрались на их территорию в поисках просроченных молочных продуктов, предназначенных для свиней. Один из них застрелил воровок, а позже решил скрыть улики, заставив сообщников разделать их и скормить скоту, передает BBC.
Американский кинопродюсер Фрэнсис Кауфман жестоко убил уроженку Омска Анастасию Трофимову и их совместную 11-летнюю дочь, после чего выбросил останки в поле около виллы Памфили в Риме. Опознать тело девушки удалось благодаря телевизионному шоу, в эфире которого ее узнала мать.
Гражданин Сербии застрелил свою бывшею супругу, уроженку России, и их совместного семилетнего сына, после чего совершил самоубийство. Инцидент произошел в селе Обайгора неподалеку от города Байина-Башта.
Другой случай произошел в Перу, где гражданин Украины убил и расчленил россиянку в местном лечебном центре. Полицейских вызвали постояльцы, услышавшие крики о помощи в одном из номеров. Что известно об этом случае — в материале «Вечерней Москвы».