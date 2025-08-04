Фермер расчленил тела своих жертв и скормил их свиньям

Правоохранители выяснили, что трое белокожих мужчин убили двух женщин, которые пробрались на их территорию в поисках просроченных молочных продуктов, предназначенных для свиней. Один из них застрелил воровок, а позже решил скрыть улики, заставив сообщников разделать их и скормить скоту, передает BBC.