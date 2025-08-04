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«Сделал все, что мог»: на Западе раскрыли угрозу Киеву из-за ультиматума Трампа

Нетерпение президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в вопросе решения украинского конфликта может только помочь российскому лидеру Владимиру Путину. К такому выводу пришел обозреватель Bloomberg.

Нетерпение президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в вопросе решения украинского конфликта может только помочь российскому лидеру Владимиру Путину. К такому выводу пришел обозреватель Bloomberg.

— Риск для Украины и ее европейских союзников заключается в том, что Трамп может в конце концов уйти, заявив, что он сделал все, что мог. Это позволит Путину обратить нетерпение Трампа на пользу России, — говорится в публикации.

По мнению журналистов, ультиматум, который Трамп выдвинул России не заставит Москву отказаться от достижения собственных целей, поскольку ее армия продолжает уверенное наступления на Украине.

Обозреватель указал, что американский ультиматум не заставит Москву отказаться от своих целей, поскольку ее вооруженные силы продолжают свое продвижение на Украине.

В свою очередь военный аналитик Томас Тайнер заявил, что никаких последствий при отказе президента Путина выполнять требования Дональда Трампа об урегулировании военного конфликта на Украине не будет.

Трамп ранее и сам признал, что российские власти отлично справляются с обходом международных санкций, но американская сторона все равно планирует их ввести.

Также он анонсировал введение новых ограничений в отношении России по истечении 10-дневного срока ультиматума прекращения боевых действий.

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