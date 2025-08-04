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В Ростове из Дона достали тело мужчины

На улице Рельефной в Ростове из реки достали тело мужчины.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове в районе улицы Рельефной в Дону было обнаружено тело мужчины. Первым его заметил капитан теплохода. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Дончанина на берег извлекли водолазы. Сейчас личность погибшего пока неизвестна. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Спасатели сообщили еще об одном случае. На 13-ой линии мужчина пошел купаться, но на берег так и не вернулся. Когда очевидцы заметили тело в воде, сообщили специалистам.

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