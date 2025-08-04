В Ростове из Дона достали тело мужчины

В Ростове в районе улицы Рельефной в Дону было обнаружено тело мужчины. Первым его заметил капитан теплохода. Об этом сообщили в региональном МЧС.
Дончанина на берег извлекли водолазы. Сейчас личность погибшего пока неизвестна. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Спасатели сообщили еще об одном случае. На 13-ой линии мужчина пошел купаться, но на берег так и не вернулся. Когда очевидцы заметили тело в воде, сообщили специалистам.
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