Создан мощный анальгетик на базе безопасного аналога норадреналина

Руководствуясь этой идеей, ученые вырастили культуру клеток, в чьей мембране присутствовали рецепторы типа a2A или a2B, чья активация заставляла эти тельца вырабатывать химические сигналы. Используя эти клетки, ученые проследили, как на рецепторы a2A и a2B действовали десять синтезированных ими молекул, похожих по структуре на норадреналин. Эти опыты указали на то, что один из этих аналогов гормона, получивший имя c545 или ADRIANA, подавлял работу рецептора a2B и при этом не мешал работе рецептора a2A.