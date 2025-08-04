Создан мощный анальгетик на базе безопасного аналога норадреналина

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Японские молекулярные биологи разработали короткую молекулу, которая похожа по структуре на гормон норадреналин, столь же эффективно подавляет боль, но при этом не вызывает опасных для жизни перемен в работе сердца и сосудов. Об этом сообщила пресс-служба Киотского университета.
«Если наш препарат будет успешно коммерциализирован, то он откроет дорогу для появления безопасных и не вызывающих зависимости лекарств. Это позволит значительно снизить частоту использования наркотических анальгетиков в медицинских учреждениях. Мы надеемся, что это средство поможет очень широкой группе пациентов справляться с хронической болью», — заявил профессор Киотского университета (Япония) Масатоси Хагивара, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Как отмечают исследователи, опыты последних лет показывают, что введение гормона норадреналина в мозг грызунов и приматов провоцирует мощный обезболивающий эффект, однако при этом данное сигнальное вещество также может вызывать опасные скачки артериального давления или резкое замедление сокращений сердца. По этой причине он не используется в качестве альтернативы наркотических анальгетиков.
Биологи обратили внимание, что выработка норадреналина в организме и характер его действия на нервную систему, сердце и сосуды зависит от трех разных типов рецепторов — a2A, a2B и a2С, причем только первый тип рецепторов связан с подавлением боли. Это натолкнуло ученых на мысль, что активация рецептора a2A и блокировка работы двух других рецепторов при помощи коротких молекул заставит тело активно вырабатывать норадреналин и подавлять боль без негативных побочных эффектов.
Руководствуясь этой идеей, ученые вырастили культуру клеток, в чьей мембране присутствовали рецепторы типа a2A или a2B, чья активация заставляла эти тельца вырабатывать химические сигналы. Используя эти клетки, ученые проследили, как на рецепторы a2A и a2B действовали десять синтезированных ими молекул, похожих по структуре на норадреналин. Эти опыты указали на то, что один из этих аналогов гормона, получивший имя c545 или ADRIANA, подавлял работу рецептора a2B и при этом не мешал работе рецептора a2A.
Последующие опыты на мышах и макаках-крабоедах показали, что данное вещество столь же эффективно подавляло боль от ожогов, порезов, раковых метастазов или после операций, как и наркотические анальгетики, и при этом его можно принимать оральным путем, также оно не вызывает проблем с работой сердца, легких или органов пищеварения. Вкупе с отсутствием зависимости при длительном приеме этого анальгетика, разработка дает надежду на скорое появление безопасных альтернатив опиатов, подытожили исследователи.