Metropoles: У британца диагностировали опухоль мозга после жалоб на запах хлорки

После того, как 40-летний житель Великобритании Сэм Суриакумар стал постоянно ощущать запах, похожий на хлорку или аммиак, врачи диагностировали у него опухоль головного мозга. Об этом сообщила газета Metropoles.
Сначала британец подумал, что почувствовал странный запах, поскольку его супруга убралась в ванной комнате. Он отметил, что из-за этого чувствовал сильное головокружение.
Впоследствии Суриакумар стал чувствовать запах прямо в метро, и у него начался приступ. В больнице ему диагностировали доброкачественную опухоль головного мозга, которая при этом в любой момент могла перерасти в рак. Специалисты пояснили, что в таком состоянии многие пациенты ощущают необычные запахи, передает Metropoles.
В Великобритании тренер по теннису в Хартфордшире выяснил, что у него онкология, после выпитого бокала пива. Мужчина почувствовал себя сильно пьяным после небольшой доли алкоголя. Он не придавал этому значения, пока у него не появилась шишка на шее. Сперва медики приняли новообразование за кисту, но позднее обнаружили, что это меланома — рак кожи.