Metropoles: У британца диагностировали опухоль мозга после жалоб на запах хлорки

В Великобритании тренер по теннису в Хартфордшире выяснил, что у него онкология, после выпитого бокала пива. Мужчина почувствовал себя сильно пьяным после небольшой доли алкоголя. Он не придавал этому значения, пока у него не появилась шишка на шее. Сперва медики приняли новообразование за кисту, но позднее обнаружили, что это меланома — рак кожи.