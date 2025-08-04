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Россияне были шокированы, увидев ручьи крови из микроавтобуса

Микроавтобус, из которого лилась на асфальт лужа крови, заметили жители Хосты днем 4 августа.

Микроавтобус, из которого лилась на асфальт лужа крови, заметили жители Хосты днем 4 августа. Оказалось, что машина принадлежит ветеринарной клинике. Об этом сообщает телеграм-канал «Типичный Сочи».

Людям стало плохо от такого зрелища, они решили вызвать участкового. Когда кузов вскрыли, очевидцы были шокированы и даже не смогли сделать видео и фото — внутри было много трупов животных.

Проведенная полицией Сочи проверка показала, что у водителя все в порядке с документами, утилизацией мертвых животных из ветклиники он занимается официально.

При этом в действиях водителя департамент ветеринарии усмотрел нарушение правил перевозки и хранения трупов.

Ранее сообщалось, что в Сочи на берегу реки в районе Нижнего Ажекского водопада уже несколько дней гниет труп белого быка.