Возможен рецидив: Кейт Миддлтон похудела до критических 41 кг на фоне борьбы с раком

После ремиссии Миддлтон вернулась к выполнению королевских обязанностей. Она всё чаще появлялась на публичных мероприятиях. Однако в июне не посетила скачки в Аскоте, что вызвало беспокойство. Сначала её имя было указано в списке гостей, а за 20 минут до начала мероприятия пропало. Позже удалось выяснить, что супруга принца Уильяма изначально планировала пропустить Аскот, она поняла, что вернулась к прежнему ритму жизни слишком быстро и ей нужно время, чтобы найти баланс между королевскими обязанностями и личной жизнью.