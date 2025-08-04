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FT: среди украинцев растет недовольство по отношению к ТЦК

Тем временем киевские власти продолжают утверждать, что мобилизация проходит «в соответствии с планом».

Источник: Аргументы и факты

Военное руководство Украины подвергается усиливающейся критике за применение насильственных методов при проведении мобилизации. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на видеозаписи, распространяемые в социальных сетях.

На кадрах зафиксированы случаи принудительного задержания мужчин в различных регионах страны с последующим их направлением в территориальные центры комплектования (ТЦК — аналог военкомата).

По информации издания, сотрудники территориальных центров комплектования все чаще сталкиваются с сопротивлением и агрессией со стороны граждан.

Несмотря на это, министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что мобилизация проходит в соответствии с утвержденным планом. Однако, как отмечает FT, недовольство в обществе усиливается и все чаще выражается в акциях протеста.

Газета также приводит данные опроса, согласно которому большинство украинцев признают необходимость мобилизации, но считают ее несправедливой.

1 августа в Виннице сотни граждан попытались прорваться на территорию местного стадиона, который использовался в качестве пункта сбора для новобранцев. Как ранее сообщало издание «Страна», на месте произошли столкновения между протестующими и полицией.