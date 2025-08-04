Набравшая 400 баллов на ЕГЭ Яшмолкина сдала дописпытание в МГУ на максимум

Яшмолкина рассказала, что при подготовке к экзаменам не посещала репетиторов, а проходила онлайн-курсы. Она пояснила, что в учебном заведении проходили не только уроки, но и дополнительные занятия, на которых школьников готовили к экзаменам, в том числе с помощью изучения пробных вариантов ЕГЭ.