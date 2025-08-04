Набравшая 400 баллов на ЕГЭ Яшмолкина сдала дописпытание в МГУ на максимум

Набравшая 400 баллов на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) выпускница Надежда Яшмолкина сумела получить максимальное количество баллов на дополнительном вступительном испытании по математике в Московском государственном университете (МГУ) имени Ломоносова.
Девушка подала документы для поступления на факультет вычислительной математики и кибернетики. Однако к текущему моменту приказа о ее зачислении все еще нет, то есть она могла решить пойти на другое направление.
— Отнести согласие на зачисление в МГУ абитуриенты могут до 12:00 5 августа, — Telegram-канал «Первый университетский».
Яшмолкина рассказала, что при подготовке к экзаменам не посещала репетиторов, а проходила онлайн-курсы. Она пояснила, что в учебном заведении проходили не только уроки, но и дополнительные занятия, на которых школьников готовили к экзаменам, в том числе с помощью изучения пробных вариантов ЕГЭ.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поздравил Яшмолкину с успешной сдачей четырех экзаменов — по русскому языку, профильной математике, информатике и физике — на максимально возможные баллы.