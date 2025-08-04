Экс-глава MI-5 Стелла Римингтон умерла в возрасте 90 лет

Свою карьеру Римингтон начала в городском архиве Вустера. Когда она вышла замуж за дипломата Джона Римингтона, устроилась в библиотеку Министерства по делам Индии. После переезда с мужем в Индию в конце 1960-х годов она стала работать на MI-5.