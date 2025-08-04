Экс-глава MI-5 Стелла Римингтон умерла в возрасте 90 лет

Экс-глава британской службы контрразведки MI-5 Стелла Римингтон скончалась в возрасте 90 лет, передает телеканал Sky News со ссылкой на членов ее семьи.
Римингтон родилась в Лондоне в 1935 году. В 1958 году она окончила филологический факультет Эдинбургского университета, а позже изучала архивоведение в Ливерпульском университете.
Свою карьеру Римингтон начала в городском архиве Вустера. Когда она вышла замуж за дипломата Джона Римингтона, устроилась в библиотеку Министерства по делам Индии. После переезда с мужем в Индию в конце 1960-х годов она стала работать на MI-5.
Римингтон возглавляла MI-5 в 1992—1996 годах и была первой женщиной на этой должности. Она также стала первым руководителем службы контрразведки, чье имя предали огласке. А после ухода из спецслужб Римингтон занималась писательской деятельностью. Так, большой популярностью пользовались ее романы про разведчицу Лиз Карлайл.
Отмечается, что персонаж «М» из серии фильмов о спецагенте Джеймсе Бонде, которые вышли с 1995 по 2012 год, был вдохновлен Римингтон. Ее образ на экране воплотила актриса Джуди Денч.
В июле в одной из лондонских клиник умер экс-президент Нигерии Мухаммаду Бухари.