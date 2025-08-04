Сочи проиграл Рубину, потерпев третье поражение подряд в РПЛ

У победителей отличился Мирлинд Даку, забивший гол на 12-й минуте с пенальти и на 78-й минуте. На 86-й минуте защитник «Рубина» Алексей Грицаенко забил мяч в собственные ворота.
«Сочи» продолжает неудачный старт, потерпев третье поражение подряд и занимая последнюю строчку турнирной таблицы. Грозненский «Ахмат», «Ростов» и «Пари Нижний Новгород» также пока не заработали ни одного очка в новом сезоне.
Ранее Life.ru сообщал, что клубы российских вратарей сойдутся в противостоянии за выход в групповой этап Лиги чемпионов. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) провёл жеребьёвку финального отборочного раунда Лиги чемпионов сезона-2025/26. Окончательный состав пар определится после завершения третьего отборочного раунда. Первые матчи плей-офф запланированы на 19−20 августа, ответные игры — на 26−27 августа.