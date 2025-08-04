Сочи проиграл Рубину, потерпев третье поражение подряд в РПЛ

«Рубин» одержал вторую победу в сезоне, поднявшись на четвёртую позицию в таблице с 7 набранными очками. В следующем туре, 9 августа, казанцы встретятся с ЦСКА в Москве. В свою очередь, «Сочи» 10 августа примет на своём поле московское «Динамо».