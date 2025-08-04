Житель Камчатки измерил цунами после землетрясения по просьбе ученых

Житель Камчатки Дмитрий запечатлел самую высокую волну цунами, которая обрушилась на бухту Вестник после землетрясения в июле. По его словам, высота волны составила примерно 18 метров.
Дмитрий находился в бухте Вестник во время сильного землетрясения, и через 30 минут после первых толчков началось цунами. Он отметил, что всего насчитал семь волн, из которых вторая была самой высокой.
— После ухода волны замеры сделали: примерно 18 метров, — приводит его слова РИА Новости.
На видно, которое снял россиянин, видно, как волна стремительно приближается к берегу и за считанные секунды достигает вершины сопки. Собака убегает от воды, а за кадром слышно дыхание автора ролика, который сообщил, что волна смыла бочку с мотором и лодку.
— Мой пес, его зовут Лохнесс, он уже старенький — 12 лет ему (…) Собака проявила железную выдержку, — поделился Дмитрий.
Также уточняется, что замеры были проведены по просьбе ученых Дальневосточного отделения Российской академии наук.
Ночью 30 июля на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 7,5. Так, в Петропавловске-Камчатском были слышны сирены, а на побережье Авачинского залива объявили тревогу из-за цунами. Позже в Елизовском районе у метеостанции «Водопадная» зафиксировали цунами с высотой волны от трех до четырех метров.
Эксперты отметили, что это землетрясение стало сильнейшим в камчатской сейсмофокальной зоне с 1952 года. После землетрясения на Камчатке началось извержение вулкана. «Вечерняя Москва» рассказала о последствиях стихийного бедствия.