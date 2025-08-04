The Guardian: Странные заявления Трампа могут указывать на когнитивные проблемы

По данным журналистов, глава Белого дома, говоря об исполнении своих предвыборных обещаний, начал рассказывать о том, какую сантехнику он предпочитает, а во время обсуждения наводнения в Техасе с министрами он на протяжении 13 минут говорил, как самостоятельно продумывал отделку интерьеров в Белом доме.