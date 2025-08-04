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The Guardian: Странные заявления Трампа могут указывать на когнитивные проблемы

Странные публичные заявления президента США Дональда Трампа могут быть признаками его когнитивных проблем. Также американский лидер переключается с темы на тему и не всегда связно излагает мысли, не замечая этого. Об этом сообщила газета The Guardian.

Странные публичные заявления президента США Дональда Трампа могут быть признаками его когнитивных проблем. Также американский лидер переключается с темы на тему и не всегда связно излагает мысли, не замечая этого. Об этом сообщила газета The Guardian.

По данным журналистов, глава Белого дома, говоря об исполнении своих предвыборных обещаний, начал рассказывать о том, какую сантехнику он предпочитает, а во время обсуждения наводнения в Техасе с министрами он на протяжении 13 минут говорил, как самостоятельно продумывал отделку интерьеров в Белом доме.

По словам отдельных специалистов, такое поведение может быть «классическими признаками деменции», передает газета.

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что у Дональда Трампа появились возрастные изменения психики. Чиновник отметил, что поведение американского лидера указывает на быстрое ухудшение его когнитивных способностей и глава Белого дома уже не может заниматься серьезными делами международного значения.

По словам психиатра Василия Шурова, в поведении Трампа нет признаков деменции. Специалист подчеркнул, что американский лидер склонен к нарциссизмуу, эгоцентризму и стратегическому эпатированию.

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