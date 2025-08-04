На Украине подростков с 14 лет будут готовить к национальному сопротивлению

При этом, по словах Хорта, в высших учебных заведениях Украины будет отменена базовая общевойсковая подготовка. Она также будет заменена на изучение основ национального сопротивления среди студентов. При этом в случае отказа от ее прохождения учащиеся могут быть исключены из вузов.