На Украине подростков с 14 лет будут готовить к национальному сопротивлению

На Украине подростков будут готовить к национальному сопротивлению. Об этом заявил исполняющий обязанности главы отдела политики нацсопротивления Министерства обороны Украины Игорь Хорт.
Он отметил, что начиная с 14 лет украинские подростки будут принимать участие в военно-патриотических играх, изучая учебную дисциплину «Защита Украины», которая внедряется в школах страны.
При этом, по словах Хорта, в высших учебных заведениях Украины будет отменена базовая общевойсковая подготовка. Она также будет заменена на изучение основ национального сопротивления среди студентов. При этом в случае отказа от ее прохождения учащиеся могут быть исключены из вузов.
Ранее KP.RU сообщал, что на Украине школьников под контролем националистов и иностранцев готовят к диверсиям против России во время летних каникул.