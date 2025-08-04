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На Украине подростков с 14 лет будут готовить к национальному сопротивлению

В Минобороны Украины сообщили о подготовке к национальному сопротивлению подростков от 14 лет и студентов вузов.

Источник: Комсомольская правда

На Украине подростков будут готовить к национальному сопротивлению. Об этом заявил исполняющий обязанности главы отдела политики нацсопротивления Министерства обороны Украины Игорь Хорт.

Он отметил, что начиная с 14 лет украинские подростки будут принимать участие в военно-патриотических играх, изучая учебную дисциплину «Защита Украины», которая внедряется в школах страны.

При этом, по словах Хорта, в высших учебных заведениях Украины будет отменена базовая общевойсковая подготовка. Она также будет заменена на изучение основ национального сопротивления среди студентов. При этом в случае отказа от ее прохождения учащиеся могут быть исключены из вузов.

Ранее KP.RU сообщал, что на Украине школьников под контролем националистов и иностранцев готовят к диверсиям против России во время летних каникул.