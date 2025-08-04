Когда появится искусственный интеллект уровня человека, рассказал нобелевский лауреат

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Универсальный искусственный интеллект (AGI), которому будут доступны все человеческие когнитивные способности, может стать реальностью в ближайшие 5−10 лет. Такое мнение высказал британский нобелевский лауреат и гендиректор принадлежащей корпорации Google ИИ-компании DeepMind Демис Хассабис, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Guardian.
«Не знаю, произойдет ли это в одно мгновение. Возможно, это будет происходить постепенно… Но у нас появится нечто, что можно было бы обоснованно назвать AGI, демонстрирующим все когнитивные способности, доступные человеку, возможно, в ближайшие 5−10 лет, а может, и раньше», — считает Демис Хассабис.
Эксперт придерживается мнения, что аккуратное внедрение искусственного интеллекта позволит добиться невероятной производительности и процветания. По его оценкам, революция в области ИИ будет в 10 раз масштабнее и, вероятно, в 10 раз быстрее промышленной революции. В числе основных сложностей, связанных с развитием ИИ, он назвал высокое энергопотребление и последствия для рынка труда.
В 2024 году Демис Хассабис получил Нобелевскую премию по химии. Вместе с Джоном Джампером он разработал модель искусственного интеллекта, благодаря которой можно предсказывать структуры молекул белков, составляющих основу жизни, и создавать новые молекулы, в том числе лекарств, материалов и сенсоров. -0-